Slisse & César komen naar De Leest VDI

27 januari 2020

14u37 0 Izegem Uitgezonderd Theater staat op woensdag 29 en donderdag 30 januari met de voorstelling Slisse & César in cultuurhuis De Leest.

Acteurs Sven De Ridder en Warre Borghmans kruipen in de huid van deze twee legendarische personages. Uitzonderlijk voor dit stuk is dat er een groot aantal acteurs op de scène zullen staan. Het verhaal: Sander Slisse heeft als verzekeringsagent goed geboerd. Zijn vrouw pronkt graag met haar status en vindt de tijd rijp dat haar man zijn vriendschap met de niet zo gegoede en simpele César stopzet. Slisse wordt gedwongen te vertellen aan César dat hij niet langer welkom is.

Tickets kosten 25 euro. Er zijn voorstellingen op woensdag 29 en donderdag 30 januari, telkens om 20 uur. Tickets via www.deleest.be of 051/33.76.10.