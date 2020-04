Slechts één personeelslid De Plataan positief getest LSI

28 april 2020

Bron: LSI 4 Izegem In rusthuis De Plataan heeft maar één van de 172 medewerkers positief getest op het coronavirus. Het personeelslid blijft thuis.

“Het uitstekende resultaat bij de medewerkers geeft aan dat de bewoners van De Plataan bij ons personeel in goede handen zijn”, klinkt het in een mededeling. Op zaterdag 2 mei is het de beurt aan de bewoners van De Plataan om getest te worden.