Slagerij Krias heropent na vrijwillige coronasluiting met volledige ‘veiligheidsmuur’ LSI

27 april 2020

16u17

Bron: LSI 0 Izegem Na een vrijwillige sluiting door de coronacrisis heeft slagerij Krias in Izegem de deuren weer geopend. Van de sluiting maakten zaakvoerders Kris en Ria gebruik om een ‘veiligheidsmuur’ boven de toonbank te installeren. “We willen een veilige winkelervaring garanderen”, zeggen ze.

Op 20 maart besloten de zaakvoerders de winkel vrijwillig te sluiten omdat ze vonden dat ze de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de klanten en van haar medewerkers niet meer konden garanderen. De winkel bleef een maand dicht, maar is nu weer geopend. Met extra veiligheidsmaatregelen. “Er staat alcoholgel voor klanten en werknemers, mondmaskers en handschoenen voor medewerkers en gelaatsmaskers voor de werknemers om ook hun onderling contact veilig te laten verlopen”, legt de slager uit.

Meest in het oog springende aanpassing is de installatie van een volledige plexiwand boven de toonbank. “Een veiligheidsmuur, uniek in de regio”, gaat Krias er prat op. “We kregen al veel positieve reacties van onze klanten. Ze appreciëren dat we investeren in hun veiligheid en die van onze werknemers.”

Krias installeerde eerder al een maaltijdenbox op de parking. Daar kunnen klanten maaltijden kopen zonder dat ze met iemand in contact komen.