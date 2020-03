Slager sluit de deuren door corona LSI

19 maart 2020

11u35

Bron: LSI 12 Izegem In Izegem heeft slagerij Krias wellicht als eerste slager in de regio besloten de winkel vrijwillig voor onbepaalde tijd te sluiten door de coronamaatregelen. Nochtans mogen voedingswinkels open blijven. “We kunnen de veiligheid van onze klanten niet garanderen”, klinkt het.

Supermarkten, apotheken, slagers en bakkers zijn nog de enige winkels die tijdens deze coronacrisis open blijven. Maar ook in die sectoren vragen steeds meer zelfstandigen zich af op dat nog opportuun is. Slagerskoppel Kris en Ria van Krias op de Bosmolens in Izegem hakte donderdag de knoop door. “Door de verdere ontwikkelingen zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van onze klanten en van onze medewerkers niet meer voor de volle 100 procent kunnen garanderen”, staat in een brief die hangt aan het neergelaten rolluik van de slagerij langs de Meensesteenweg. “Wij hopen iedereen met open armen weer te mogen verwelkomen van zodra het zich toelaat. Wij danken u voor uw begrip en houden u op de hoogte. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.”

Ondertussen nemen steeds meer frituren, broodjeszaken, kappers,… dezelfde beslissing om toch vrijwillig de deuren dicht te houden. Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden zijn hier te vinden.