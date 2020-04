Skyline stuurt paashaas langs in woonzorgcentrum Sint-Henricus Valentijn Dumoulein

11 april 2020

17u43 0 Izegem Bij Skyline Communications kunnen de werknemers tijdens de coronacrisis van thuis uit werken. Dat betekent ook dat de paashaas voor een leeg kantoor kwam te staan en dus besloot de directie de geplande lekkernijen aan woonzorgcentrum Sint-Henricus in Rumbeke te schenken.

“De chocolade rondsturen naar alle medewerkers vonden we wat absurd, vooral ook omdat ieder van ons nu niet echt iets te kort heeft, als je het vergelijkt met vele andere mensen die het een pak moeilijker hebben”, zegt Lode Ketelair van Skyline. “En omdat ze daar anders toch nog een tijd gingen staan, vonden we het wel een goed idee om die met z’n allen te schenken aan een rusthuis als attentie voor de bewoners die daar nu in isolatie zitten; maar ook als hart onder de riem voor de medewerkers daar. De paashazen hebben ondertussen een nieuwe thuis gevonden in het Woonzorgcentrum Sint-Henricus in Rumbeke.”