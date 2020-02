Skyline Park wordt deze zomer speelparadijs voor kinderen van werknemers Valentijn Dumoulein

21 februari 2020

10u28 0 Izegem De werknemers van de bedrijven die in Skyline Park gevestigd zijn mogen hun kinderen komende zomer mee naar het werk nemen. Via de organisatie Kidz voorzien ze er voor het eerst in bedrijfsopvang voor hun kroost. Het gebouw vormt vier weken lang het decor voor leuke en ontspannende activiteiten.

Het initiatief voor de samenwerking kwam van Skyline Communications, de grootste onderneming op bedrijvencampus Skyline Park. “We waren op zoek naar een partner voor bedrijfsopvang voor de kinderen van onze medewerkers. Ik dacht meteen aan Motena en hun kinderafdeling KIDZ, omdat ikzelf en een aantal collega’s al gebruik maakten van hun naschoolse opvang”, vertet HR-assistent Emma Saldi. “Hoewel uit de navraag bleek dat KIDZ niet in bedrijfsopvang voorziet, reageerde de organisatie toch erg enthousiast. De beslissing om hun aanbod met deze dienst uit te breiden was dan ook snel gemaakt, en de overeenkomst volgde niet veel later.”

Snoezelmomenten

Voorlopig gaat het om vier weken tijdens de zomervakantie, maar een verdere samenwerking in de toekomst is meer dan waarschijnlijk. Elke week zullen er verschillende thema’s aan bod komen. Zo verklapte KIDZ al dat één daarvan ‘minispa -en wellness’ zal zijn. Verder maakten ze ook reeds bekend dat er snoezelmomenten op het programma zullen staan: ouders kunnen dan even wat quality time doorbrengen met hun kroost. Ook zullen er lunchdates kunnen gereserveerd worden, zodat ouder en kind samen van hun middagpauze kunnen genieten in ware restaurantstijl. De verdere planning en bijkomende praktische informatie deelt KIDZ aan de geïnteresseerden mee tijdens een infosessie op Skyline Park.

Werknemers die interesse hebben krijgen alvast de helft van het inschrijvingsbedrag door Skyline betaald. Het kinderkamp staat ook open voor andere bedrijven op de campus.