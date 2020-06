Skyline Communications in zee met grootste satelliet-grondstation uit Midden-Oosten Valentijn Dumoulein

25 juni 2020

15u36 1 Izegem Softwarebedrijf Skyline Communications breidt zijn internationale klantenbasis verder uit met belangrijke operatoren uit Griekenland en Cyprus, Maleisië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Het paradepaardje van Skyline is de DataMiner-software, waarmee media- en breedbandbedrijven hun technologische infrastructuur kunnen beheren en aansturen. DataMiner beheert op elke site complexe apparatuur en software die video en data tot bij miljoen gezinnen en bedrijven brengt.

Een van de nieuwe klanten is Yahsat, het grootste satelliet-grondstation uit het Midden Oosten, met een hoofdzetel in Abu Dhabi. Het voedt meer dan driehonderd televisiekanalen en Direct To Home-platformen, vergelijkbaar met TV Vlaanderen bij ons.

Andere nieuwe klanten zijn Measat Satellite Systems uit Maleisië, Du uit Dubai en het Grieks-Cypriotische Hellassat. Skyline werkt al samen met internationale topbedrijven als Discovery Channel, Al Jazeera, Fox, NBC Sports en in eigen land met Telenet, Proximus en VRT.