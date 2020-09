SKV Zwevezele wipt Mandel United na het nemen van de strafschoppen. Philippe Bourez

19u43 0 Izegem Geen derde schitterende bekercampagne dit jaar voor eerstenationaler Mandel United, dat na een brilscore en het nemen van de strafschoppen uitgeschakeld werd door tweedenationaler SKV Zwevezele. De Zwevezelenaars nemen het volgende week thuis op tegen het Antwerpse City Pirates, eveneens een tweedenationaler.

Het bekerduel verliep vrij evenwichtig en beide elftallen hadden best het laken naar zich kunnen toetrekken. De ultieme beslissing viel pas na de strafschoppenreeks waarin de ploeg van coach Hans Cornelis het haalde met 2-4. Coach Hans Cornelis van SKV Zwevezele was alvast heel tevreden met de kwalificatie voor de volgende ronde maar had ook lovende woorden voor tegenstander Mandel United. “Mandel United is en blijft een sterk geheel en is ten opzichte van vorig seizoen zeker niet verzwakt. Er staat, ondanks enkele sterkhouders die vertrokken, nog steeds een heel sterk geheel op het veld. De wedstrijd verliep dan ook vrij evenwichtig. In de eerste helft hield doelman Depaepe ons twee keer overeind en kregen wij via De Rock en Claeys ook twee prima mogelijkheden. In de tweede periode hielden beide teams elkaar mooi in evenwicht maar was het toch onze tegenstander die op het einde nog een unieke kans kreeg om de wedstrijd in hun voordeel te beslissen. Onze doelman speelde tegen zijn ex-club alvast een uitstekende partij. In de strafschoppenreeks miste Mandel United twee keer terwijl wij onze vier penalty’s wisten te netten.”

Drukke weken

“Het worden in elk geval voor ons drukke weken. Normaliter zouden we komend weekend de nieuwe competitie aansnijden met een thuismatch tegen VK Ninove maar die partij wordt nu verplaatst naar woensdagavond 23 september. Volgend weekend krijgen we het Antwerpse City Pirates op bezoek en we moeten nog met onze tegenstander bespreken of we zaterdag of zondag die match zullen afhaspelen. In elk geval hopen we zo lang mogelijk in die bekercompetitie mee te draaien maar uiteraard blijft de competitie primeren. Die kwalificatie is in elk geval een opsteker voor geheel mijn groep. Met drie matchen in één week tijd zal ik wel proberen iedereen op scherp en vooral fit te houden”, besluit coach Hans Cornelis.