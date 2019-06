Skaters verbroederen op Goskateboardingday VDI

22 juni 2019

15u01

Bron: VDI 0 Izegem Op vrijdag 21 juni was het Goskateboardingday, een evenement georganiseerd door de International Association of Skateboard Companies. Het is bedoeld om skateboarders dichter bij elkaar te brengen, en skaters over de hele wereld verspreid hun bezigheden opzij te doen zetten om te gaan skateboarden. Ook in Izegem werd dit op het lokale skatepark gevierd.

“Hét moment om de skaters in een positief daglicht want vaak krijgen ze een negatieve bijklank”, vindt jeugdconsulent Kenny Rogiers. “ We organiseerden samen met enkele anciens verschillende wedstrijdjes voor de lokale izegemse skaters. Zo kregen ook de jonge beginnende skaters ook de kans om iets leuks te winnen. Op grotere wedstrijden maken die meestal geen kans. Er was een goede opkomst van jong en oud. Want ook voor ouders van de beginnertjes is het een fijn moment om te zien wat hun kinderen al kunnen. De ervaren skaters verzorgden dan weer de show door af en toe een geweldige truc uit hun mouw of zeggen we beter plank te schudden. Voor ons als jeugddienst het uitgelezen moment om onze contacten met de skaters te onderhouden. Zo weten we wat er leeft en kunnen we in dialoog gaan rond problematieken zoals bijvoorbeeld het zwerfvuil op en rond het skatepark.”

Er was met Stan Postmus ook een bijzondere gast. Deze Amsterdammer van Concrete Matters kwam even langs om het park te beoordelen. “Hij was aangenaam verrast van het lokale talent en zag dat het niveau best wel hoog lag”, aldus Kenny. “We mogen dus trots zijn op onze Izegemse skaters. “