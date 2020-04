Skatepark krijgt na tien jaar een opknapbeurt Valentijn Dumoulein

17 april 2020

12u12 0 Izegem Nu het skatepark en bij uitbreiding alle sportinfrastructuur door het coronavirus stil ligt, maakt de stad van de nood een deugd en vindt er een renovatie plaats.

“We hadden sowieso plannen om het skatepark dit najaar te renoveren, maar door de coronacrisis hebben we die timing naar het voorjaar verplaatst”, zegt jeugdschepen Lothar Feys (N-VA). “Het skatepark mag momenteel toch niet gebruikt worden. Het ideale moment voor werken, dus. Na tien jaar was er wel nood aan een opfrisbeurt. De grafitti is verwijderd en alles is nog eens met het nodige materiaal aangepakt zodat het als nieuw zal voelen en er ook zo zal uit zien. De bedoeling is om eens de coronacrisis achter de rug is een skatewedstrijd te organiseren om het park terug passend in gebruik te nemen.” Aan de werken hangt een prijskaartje van 15.000 euro vast. De werken zouden dit weekend achter de rug moeten zijn, maar het skatepark mag door de coronacrisis nog niet in gebruik worden genomen.