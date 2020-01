Sint-Vincentiusschool vanaf september in netoverschrijdende scholengemeenschap CDR

19 januari 2020

De scholengemeenschap ‘de Kade’ waartoe de Sint-Vincentiusschool in Kachtem behoort, breidt op 1 september 2020 uit tot een gemeenschap van 13 basisscholen en dit voor de periode 2020-2026. “De nieuwe groep luistert naar de naam Kadanz en is een uniek netoverstijgend samenwerkingsverband tussen enkele vrije basisscholen in Kachtem, Deerlijk, Anzegem, Kaster, en Tiegem en enkele gemeentescholen in Deerlijk, Kortrijk en Kooigem en tot slot ook de scholen voor buitengewoon onderwijs Kim en Sam uit Deerlijk”, verduidelijkt directeur Stefaan De Schrijver. “Het unieke aan die nieuwe scholengemeenschap is dat scholen vanuit twee verschillende onderwijsnetten samenwerken op basis van gelijkwaardigheid met respect voor ieders autonomie. Fusies of opslorping zijn hier niet aan de orde.”