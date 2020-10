Sint-Vincentiusrustoord test alle bewoners en personeelsleden nadat enkele medewerkers besmet blijken met corona CDR

15u01 3 Izegem In het Kachtemse Sint-Vincentiusrustoord is zaterdagavond beslist om over te gaan tot een algemene testing op Covid-19. Dit nadat enkele medewerkers positief testten of preventief in quarantaine werden gezet. Bezoek is momenteel niet toegelaten in het woonzorgcentrum langs de Hogestraat.

Eind vorige week meldde het Sint-Vinctiusrustoord dat bij één medewerker een positieve test werd afgenomen. Deze persoon, die al een week niet meer aan het werk was, vertoonde milde symptomen en is thuis in quarantaine. Tijdens het weekend bleek in het rusthuis echter een tweede medewerker besmet te zijn. Een personeelslid zit preventief in quarantaine. “De besmette medewerkers zouden in de privésfeer besmet zijn geraakt”, klinkt het in het WZC. “We merken met z’n allen dat het de verkeerde kant uitgaat. Izegem zit met een totaal van 173 besmettingen op 100.000 ruim boven de drempelwaarde. Ook aanpalende steden als Ardooie, Roeselare en Lendelede vertonen eenzelfde besmettingscijfer. Hier en daar zijn duidelijke besmettingshaarden, die heel snel hun tentakels uitspreiden. Meer en meer zien we dat die tentakels de woonzorgcentra lijken te bereiken. Daarom werden zaterdagavond laat nog testkits aangevraagd bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. We hopen deze maandag of ten laatste dinsdagmorgen te mogen ontvangen en aan de slag te kunnen gaan. We hopen dat we zowel de residenten als de medewerkers kunnen testen. Onze medewerkers werken ondertussen uit veiligheidsoverweging met een FFP2-masker, voor de veiligheid van zowel bewoners als collega- medewerkers.” Ook het bezoek wordt tijdelijk opgeschort om de testing vlot te kunnen organiseren.