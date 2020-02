Sint-Pietersschool bouwt nieuwe turnzaal, refter en klassen Valentijn Dumoulein

25 februari 2020

12u28 2 Izegem Prizma-basisschool Sint-Pieter koestert grote bouwplannen. De oude turnzaal met kleedkamers, leraarslokaal, refter, computerklas en twee klassen verdwijnt volgend jaar onder de sloophamer. In de plaats komt er een nieuwbouw met grote turnzaal, kleedkamers, een grote refter, sanitair blok en vier nieuwe klassen.

“De oude beroepsschool, waar later het VSO nog les kreeg, doet nu dienst als turnzaal en gaat tegen de vlakte”, zegt afscheidnemend directeur Luc Ghekiere. “We voorzien daar haaks op de nieuwbouw. De refter zou 120 personen moeten kunnen huisvesten. Dat laatste is nodig omdat tweederde van de kinderen tegenwoordig op school eet. Aansluitend leggen we een nieuwe speelplaats aan, gericht naar het groen van Wandel op de Mandel. Om dit te kunnen realiseren moet er in het gebouw van de kinderopvang – de oude bib van het klooster – een bureau voor de directie, een secretariaat, kopielokaal en een grote vergaderzaal worden voorzien. Die laatste ingreep zou dit schooljaar nog moeten plaatsvinden. Pas daarna wordt de nieuwbouw en de speelplaats gerealiseerd.”

De Sint-Pietersschool heeft, met kleutervestiging de Knuffel er bij, vandaag 421 op de schoolbanken zitten.