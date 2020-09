Sint-Jozefskliniek waagt zich aan de Jerusalema Challenge Valentijn Dumoulein

09 september 2020

16u13 7 Izegem Geen hype momenteel zo groot als de Jerusalema Challenge en daar waagde ook het personeel van de Izegemse Sint-Jozefskliniek aan. Veertig verpleegkundigen, artsen en ander personeel deden dinsdagavond het populaire dansje aan de ingang van de spoedafdeling.

De Jerusalema Challenge komt uit Zuid-Afrika overgewaaid en is momenteel een grote hit. Vooral het bijhorende dansje zorgt overal voor leuke filmpjes in groepsverband. “We verzamelen sowieso een paar keer week om met behulp van dans- en sportcentrum So-Fit fitheidsoefeningen te doen en dit keer groeide het idee om de Jerusalema Challenge te doen”, zegt communicatieverantwoordelijke Ann Herman. “We hebben even kunnen oefenen op de speelplaats van basisschool De Stadsparel, maar het filmpje zelf hebben we in één take opgenomen aan de ingang van de spoed, zonder daarbij de werking te hinderen.”

In onze regio was de Jerusalema Challenge ook al een grote hit in Meulebeke en Ingelmunster.

Het filmpje valt hieronder te bekijken:



