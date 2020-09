Sint-Jozefskliniek spaart 2 ton CO² uit door elektrische fietsen te testen Valentijn Dumoulein

04 september 2020

15u11 0 Izegem Personeelsleden van de Sint-Jozefskliniek in Izegem konden de voorbije twee weken dankzij de provincie gratis een elektrische fiets uittesten. Dat gebeurde met het project De Testkaravaan, waarbij de provincie al zes jaar steden en bedrijven laat kennismaken met duurzame vervoersmiddelen.

“Met De Testkaravaan krijgen mensen de kans om elektrische fietsen, vouwfietsen, speedpedelecs, elektrische bakfietsen en fietskarren uit te proberen”, vertelt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Dit keer kregen de personeelsleden van de Sint-Jozefskliniek de kans. We leenden liefst 77 fietsen uit en in totaal schreven zich 112 mensen in. Ook wie een elektrische fiets heeft, mocht immers deelnemen aan een loting om enkele mooie prijzen te winnen. In totaal hebben die mensen in twee weken tijd 15.360 kilometer afgelegd. Daarmee spaarden ze liefst 2 ton CO² uit. Het ging ruimer dan enkel woon-werkverkeer, ook allerlei recreatieve verplaatsingen kwamen in aanmerking.”