Sint-Jozefskliniek richt triagepost op en verzorgt eerste coronapatiënten, AZ Delta plaatst extra tenten Valentijn Dumoulein / Lieven Samyn / Charlotte Degezelle

19 maart 2020

12u34 0 Izegem De Sint-Jozefskliniek heeft een huisartsentriagepost opgericht voor patiënten die mogelijk het coronavirus hebben. Op die manier wil het de instroom aan patiënten gescheiden houden. Het verzorgt ondertussen de eerste coronapatiënten, maar geeft geen precieze cijfers vrij. AZ Delta plaats ondertussen extra tenten.

De huisartsentriagepost bevindt zich naast de overdekte doorgang van de parking naar de hoofdingang. “Wie een vermoeden van corona heeft, kan na telefonisch advies van zijn huisarts naar deze triagepost doorverwezen worden”, zegt arts Geert Luyckx. “Daar zijn een huisarts en secretaresse van wacht. Zij staan dagelijks tussen 8 en 20 uur paraat op afspraak of na doorverwijzing door de huisarts. Daar volgt verder onderzoek en kan de arts beslissen of je thuis in quarantaine te laten of je bij ernstige symptomen op te nemen op de dienst Intensieve Zorgen. Daar zijn ook de nodige maatregelen getroffen om een volledig gesplitste ruimte in te richten, specifiek voor mensen met het coronavirus.”

Ook in het Izegemse ziekenhuis zijn er op vandaag al coronapatiënten opgevangen. “Maar we communiceren niet over precieze cijfers”, zegt dokter Luyckx. “Via het Nationaal Crisiscentrum volgt een dagelijkse update voor het hele land. Op die manier willen we paniek vermijden, want via de media worden mensen naar mijn gevoel te veel angst aangejaagd. We hebben alles hier voorlopig onder controle. Onze grootste zorg is de beschikbaarheid van deftig medisch materiaal, zoals mondmaskers. Het is laakbaar als ik dan mensen op straat met zo’n FFP2-masker zie, terwijl zorgpersoneel die het meest van al nodig heeft.”

Extra tenten in AZ Delta

Ter hoogte van de spoedafdeling van AZ Delta in de Meensesteenweg werden donderdag extra tenten opgezet. Deze dienen voor de triage van de patiënten en zorgen ervoor dat wie vermoed dat hij of zij besmet is met corona niet via de gewone spoedafdeling binnenkomt. Maar het is en blijft noodzakelijk voor wie denkt besmet te zijn met Covid-19 om je huisarts te contacteren die je vervolgens de nodige instructies geeft. Daarnaast mocht AZ Delta donderdag opnieuw heel wat broodnodige mondmaskers in ontvangst nemen. Maarten Makelberge, CEO van Omnilevel, schonk 3.000 exemplaren net zoals Crea Print Group. MDW Dakwerken uit Roeselare schonk 00 maskers en het CLB Roeselare bracht hun voorraad handalcohol binnen.