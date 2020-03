Sint-Jozefskliniek extra alert voor coronavirus Valentijn Dumoulein

03 maart 2020

16u38 0 Izegem Ook de Sint-Jozefskliniek in Izegem is extra alert voor het coronavirus. Als iemand met een positieve besmetting zich aanmeldt, wordt die doorgestuurd naar een referentieziekenhuis in Antwerpen of Brussel of kan die thuis in isolatie. Beslist de overheid om die niet meer door te sturen, dan beschikt de kliniek over vijf kamers waar ze de patiënten kunnen verzorgen.

“Ons ziekenhuis volgt de recentste richtlijnen van de overheid op”, meldt communicatieverantwoordelijke Ann Herman. “De instructies voor patiënten, bezoekers en personeel hangen uit in heel het ziekenhuis. Daarnaast focussen we nog eens bij de medewerkers op het belang van goede handhygiëne.”

Mondmasker

De Sint-Jozefskliniek ontvangt sinds dit weekend stalen van huisartsen en van patiënten met koorts en symptomen die recent in risicogebied verbleven. “Maar we hebben nog geen patiënten gehad die positief testten”, aldus Ann. “Er zijn ook enkele medewerkers op reis geweest tijdens de krokusvakantie. Zij die terugkeerden uit risicogebied en die geen symptomen vertonen, hebben we gevraagd om twee weken een mondmasker te dragen in het ziekenhuis. Als medewerkers plots toch symptomen krijgen (hoesten en koorts), moeten ze het team ziekenhuishygiëne verwittigen en zieken ze verder thuis uit.”

Stappenplan

Verder raadt het ziekenhuis aan om bij symptomen van een luchtwegeninfectie eerst je huisarts te contacteren. Die komt thuis langs en neemt een staal af. Wie zich toch bij de spoeddienst aanmeldt, kan in een apart lokaal een staal laten afnemen. Het ziekenhuis verwittigt nadien of het staal al dan niet positief is. Zijn de symptomen ernstiger, dan kan de spoedarts beslissen om je tijdelijk te isoleren tot het resultaat van het staal beschikbaar is.