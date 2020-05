Simonne (91) sterft drie weken na haar man Etienne (91) ook aan corona VHS

02 mei 2020

22 dagen nadat in de Sint-Jozefskliniek in Izegem haar echtgenoot Etienne Castelein bezweek aan de gevolgen van het coronavirus is ook Simonne Verbrugghe overleden. De bejaarde vrouw was ook besmet. Beiden waren 91.

Eerder kon je bij ons al het verhaal lezen van Etienne Castelein. Amper een week nadat hij met z’n echtgenote Simonne Verbrugghe in het ziekenhuis was opgenomen, stierf de man aan zijn besmetting met corona. Zoon Serge (67) die zelf het virus overwon, hoopte toen, samen met de rest van zijn familie, dat zijn moeder wél zou mogen overleven. Het heeft echter niet mogen zijn. 22 dagen nadat Etienne overleed, stierf ook Simonne. Komende donderdag wordt in familiale kring in de aula van uitvaartverzorger Snoeck in Izegem afscheid genomen van het echtpaar.