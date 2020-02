Shownamiddag in café De Wante VDI

05 februari 2020

In café-feestzaal De Wante in de Gentstraat 288 vindt op zondag 9 februari vanaf 14 uur een shownamiddag plaats. Er zijn optredens van Herbert Verhaeghe, Chris Reilhof, B.jorn, Koen (uit Ooigem) en Roberto Black. Die laatste is winnaar van De Wante-trofee 2020. Tickets in voorverkoop kosten tien euro en aan de deur twaalf euro. Reserveren kan op 0498/10.71.34.