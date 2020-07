Serge opent pop-up eetcafé in Wezehoeve Valentijn Dumoulein

11u16 0 Izegem In normale tijden is de Wezehoeve een landelijke feestlocatie, maar door de coronacrisis zijn alle feestelijkheden geannuleerd. Uitbater Serge Vermeersch blijft evenwel niet bij de pakken zitten en pakt uit met een pop-up eetcafé op dezelfde locatie.

De Wezehoeve in de Wezestraat 108 herbergt ook een ambachtelijke zalmrokerij en daar maakt Serge optimaal gebruik van voor zijn pop-up eetcafé. “Mensen kunnen hier op donderdag, vrijdag en zaterdag ’s avonds een lekker stukje zalm komen eten of gezellig iets drinken”, zegt hij. “Onze menukaart heeft ook nog wat meer in petto, van scampi’s tot een lekker vispannetje. Ik werk ook als traiteur voor onder andere lokale restaurants en dit eetcafé is mijn manier om met deze crisis om te gaan. Op die manier blijven we bezig en kunnen we op een mooie locatie iets fijns aan de mensen aanbieden.”

Bezoekers kunnen er op de binnenplaats aan een tafeltje aanschuiven of kiezen om binnen in de feestzaal te zitten. “We hebben een maximumcapaciteit van vijftig personen, maar zelf houden we het in deze tijden meestal beperkt tot een dertigtal”, zegt Serge. “We respecteren daarmee alle coronamaatregelen. Mensen kunnen hier in een gezellig kader met wat achtergrondmuziek van een hapje en een drankje genieten.” Het pop-up eetcafé is open vanaf 17 uur. Donderdag sluiten de deuren om 23 uur, op vrijdag en zaterdag is dat om middernacht. Reserveren wordt aangeraden. Dat kan via info@dewezehoeve.be.