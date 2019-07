Senna (16) start opleiding aan prestigieuze Russische balletschool: “Een eer, want er zijn maar vijf buitenlanders toegelaten” Valentijn Dumoulein

31 juli 2019

11u01

Bron: Valentijn Dumoulein 20 Izegem Senna Dewulf (16) uit Izegem zette amper vijf jaar geleden zijn eerste danspassen, maar nu al lonkt het buitenland. Hij leerde de kneepjes van het vak in de Koninklijke Balletschool in Antwerpen, maar na een succesvolle zomerstage is hij nu toegelaten tot de prestigieuze Vaganova Ballet Academy in het Russische Sint-Petersburg.

Als kind beoefende Senna judo en speelde hij voetbal. “Toen droomde hij er van om bij Club Brugge te voetballen”, zegt vader Bernard Dewulf. “Met dat voetbal is het nooit iets geworden, maar met zijn ambitie zat het alvast goed”, lacht hij. “Diezelfde aanpak heeft hem gebracht waar hij nu staat: op de vooravond van een buitenlands avontuur waar hij altijd van gedroomd heeft.”

Belgisch kampioen

De zaadjes voor die droom werden in 2015 gezaaid in het Life Danscenter. “Een vriend nodigde me uit op een opendeurdag en ik was meteen verkocht. Ik kwam er in contact met allerlei dansstijlen en verkende onder andere de wereld van de latin.”

Met succes, want hij werd samen met stadsgenote Lisa Dewaele zelfs Belgisch kampioen. “Op aanraden van het Life Danscenter begon ik ook met klassiek ballet en mijn lerares Bernadette De Deygere vertelde al vlug dat het goed zat met mijn basis en dat ik aanleg had. Ik droomde van meer en na een toelatingsproef mocht ik aan de slag in de Koninklijke Balletschool van Antwerpen.”

Senna verfijnde er zijn ballettechnieken, maar bleef ook vooruit kijken. “Als balletdanser in opleiding kun je een aanvraag doen voor een buitenlandse stage en dus stuurde ik auditiefilmpjes naar topscholen in Rusland, Monaco en Spanje. Mijn verbazing was dan ook groot dat ik van alle drie groen licht kreeg. Uiteindelijk koos ik voor een zomerstage aan de Vaganova Ballet Academy omdat die tot de top van het klassieke ballet hoort.”

Vijf buitenlanders

De jongen ging er drie weken aan de slag en kreeg er op zijn zestiende verjaardag fantastisch nieuws te horen. “Plots kwam de artistiek directrice van de school melden dat ik er vanaf september les mag volgen. Ik wist niet wat me overkwam. Een hele eer, want er zijn dit schooljaar maar vijf buitenlanders toegelaten. In totaal volgen er vierhonderd leerlingen les. Ik krijg er zes dagen per week zes tot acht uur balletles, in combinatie met andere vakken.”

De verhuis naar Rusland betekent een hele aanpassing voor Senna. “Ik ben zelfs al begonnen met Russisch te leren”, vertelt Senna enthousiast. “Ik ben nu bezig met het Cyrillisch alfabet en eens ik daar woon, zal ik ook taallessen krijgen. Ik hoop er mijn grote balletdroom te kunnen waarmaken. Ik zou graag tot de top behoren en na mijn opleiding bij een bekende compagnie aan de slag te gaan.”

Eetfestijn

Ook zijn ouders zien het volledig zitten. “We hebben er uiteraard even moeten over nadenken, maar we steunen Senna in zijn droom”, vertelt mama Ginny Kerckhof. “We gaan hem missen, maar we blijven in nauw contact met elkaar staan en hij zal in de vakanties naar huis komen. Zo’n opleiding is ook behoorlijk duur, maar we gaan er voor. Dit najaar organiseren we een eetfestijn om de kosten te helpen drukken. We willen ook de balletschool in Antwerpen danken voor de goede opleiding en dat ze Senna nu de kans geven om naar Rusland te gaan.”

Senna krijgt alvast steun van de Izegemse topdanser Frederik Deberdt. “Hij danst bij het Malandain Ballet in Biarritz en we zijn daar al eens naar een voorstelling van hem gaan kijken. Frederik zei dat ik deze kans met beide handen moet grijpen en gaf me ook al wat waardevolle tips”, besluit Senna.