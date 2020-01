Schoorsteenbrand zorgt voor heel wat rook LSI

11 januari 2020

11u53

Bron: LSI 0 Izegem Langs de Meensesteenweg in Izegem heeft een schoorsteenbrand zaterdagmiddag voor heel wat rookontwikkeling gezorgd. De weg tussen de rotonde aan de N36 en de Bosmolens bleef een tijdlang voor alle verkeer afgesloten.

Een alerte brandweerman op de fiets merkte rond 11u op dat er abnormaal veel rook uit de schoorsteen van een woning vlakbij het Esso-tankstation kwam. Hij verwittigde de hulpdiensten die massaal ter plaatse kwamen omdat er melding was van een woningbrand. Ter plaatse bleek het om een schoorsteenbrand te gaan die wel voor heel wat rook zorgde. Al snel kon een deel van de opgeroepen brandweermannen naar de kazerne terugkeren. De rest zorgde er voor dat het euvel snel geblust en opgelost kon worden. “We hebben hier in de buurt nogal wat last van kauwen die in de schouw hun nesten maken”, aldus een buurman die met zijn kleinkinderen de interventie van de brandweer gade sloeg. Tijdens de bluswerken bleef de Meensesteenweg tussen de rotonde aan de N36 en de Blekerijstraat op de Bosmolens voor alle verkeer afgesloten.