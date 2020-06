Schoonzussen Laurinda en Lien lanceren Fashion by eLLe. “Het beste uit twee werelden: online shoppen, maar met persoonlijk stijladvies” LSI

25 juni 2020

08u02

Bron: LSI 0 Izegem Online kledij kiezen en kopen aan eerlijke prijzen, maar toch warm persoonlijk contact en stijladvies. Schoonzussen Laurinda (47) uit Izegem en Lien (42) uit Sint-Eloois-Winkel combineren het beste uit twee werelden in hun nieuwe webshop Fashion by eLLe. “Met onze passie voor mode helpen we graag anderen de perfecte outfit kiezen”, zeggen ze.

Naast hun familieband hebben Laurinda en Lien ook nog iets anders gemeen. “’Fashion’ is echt onze ‘passion’”, vertellen ze enthousiast. “Door omstandigheden waren we beiden op zoek naar een nieuwe uitdaging. We voelden aan dat dit hét moment was om vol voor onze passie te gaan en die te delen met anderen in een nieuw concept.”

Eerlijk advies

Fashion by eLLe (de dubbele LL verwijst naar hun voornamen) staat voor online shoppen van dameskledij via Facebook of Instagram. “Casual, chic of trendy aan eerlijke prijzen”, leggen Lien en Laurinda uit. “Met wekelijkse aanvulling van nieuwe collecties. We geven online stijladvies op maat voor wie dit wil, ook bij je thuis kun je op afspraak een bezoekje aanvragen voor een privé personal styling. Je kunt ook een foto van jezelf opsturen met je kledingmaten en wij kiezen de perfecte outfit voor elke gelegenheid en geven eerlijk advies. Is de klant niet mooi met de gekozen outfit, past de haarkleur niet of past de kledij niet bij de lichaamsbouw, dan zoeken we iets anders. Zonder druk om te kopen.”

Fashion boxen

Nieuw zijn de ‘fashion boxen’ van Fashion by eLLe. “Aan de hand van een foto en kledingmaten sturen we een of twee outfits met accessoires op”, leggen de schoonzussen uit. “Deze boxen hebben altijd een vaste prijs. Perfect om jezelf eens te laten verrassen en een nieuwe look te creëren. Het is ook een creatieve en nieuwe manier om iemand een origineel cadeau te geven.”

Meer info en shoppen op Fashion by eLLe op Facebook of fashion.by_elle op Instagram. In de toekomst zul je Laurinda en Lien ook kunnen boeken voor kleine evenementjes, home party’s of pop-ups.