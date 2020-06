Schilder levensgevaarlijk gewond bij arbeidsongeval VHS

18 juni 2020

11u33 0 Izegem In een loods in Kachtem is donderdagvoormiddag een zwaar arbeidsongeval gebeurd. Daarbij raakte een zelfstandig schilder levensgevaarlijk gewond.

Het ongeval gebeurde iets voor 10 uur. De schilder was aan het werk in een loods langs de Manestraat. Hij gebruikte daarbij een hoogtewerker. Wat er precies is misgelopen, wordt nog onderzocht. Feit is, dat de man werd aangetroffen door iemand die de hulpdiensten alarmeerde. Aanvankelijk was gemeld dat het slachtoffer gekneld zat maar dat bleek niet het geval. Wel moest de man onmiddellijk worden gereanimeerd worden. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht.

Later meer.