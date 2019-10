Schepen draait dagje mee in kinderopvang Valentijn Dumoulein

11 oktober 2019

14u47 2 Izegem Om de Dag van de Onthaalouder en Kinderverzorger - op zaterdag 12 oktober - extra in de kijker te zetten, trok schepen van Kinderopvang Ann Van Essche (CD&V) vrijdag naar verschillende opvanginitiatieven om er een handje te helpen.

Zo ging ze onder andere met de onthaalouders middageten geven aan de kindjes in het Uilennestje in de Prinsessenstraat, stond ze paraat om fruitpap te geven bij zelfstandige groepsopvang Bambino in de Ommegangstraat en ging ze ook langs bij de stedelijke buitenschoolse kinderopvang Okido in de Kachtemsestraat om er de kindjes na school te verwelkomen en wat spelletjes te spelen. “Een uitgelezen moment om diegene die onze kinderen een paar dagen per week met open armen ontvangen en met de grootste zorg omringen eens in de bloemetjes te zetten”, zegt de schepen. “Ik heb een dagje mee geholpen, maar verder schenkt de stad ook een plantje met de tekst ‘Bedankt om me te laten groeien’, via het Lokaal Overleg Kinderopvang.