Rustige heropstart voor Izegemse zwembad Valentijn Dumoulein

01 juli 2020

17u34 0 Izegem Na ruim drie maanden konden de eerste sportievelingen woensdag terug in het Izegemse zwembadcomplex De Krekel terecht. Door het slechte weer bleef het openluchtzwembad leeg, maar in het binnenbad waren de eerste zwemmers alvast dolenthousiast.

Wie in De Krekel wil komen zwemmen moet kiezen tussen baantjes trekken of recreatief zwemmen. Voor beide zijn tijdsblokken in de week en het weekend voorzien en het zwembad werkt met reservaties. “Het was even zoeken om alles op te starten, maar we zijn blij dat we weer open zijn”, zegt Davy Grymonprez van de sportdienst. “We mochten op de eerste dag 17 baantjeszwemmers verwelkomen en in het namiddagblok ongeveer 30 recreatieve zwemmers. Dat is een rustig begin en ligt op de helft van de capaciteit die we in de nasleep van de coronacrisis hebben voorzien, maar we maken ons sterk dat dit aantal de komende weken nog zal groeien.”

Wie er wél al als de kippen bij was om een plons te wagen was Luc Porte. Hij kwam samen met zijn vrouw Ria, zoon Miguel, schoondochter Gaye en kleinzoontje Ward van de waterpret genieten. “Normaal komen we twee keer per week zwemmen, maar nu stonden we wel al erg lang droog”, lacht hij. “Zodra we wisten dat we weer mochten komen zwemmen hebben we gereserveerd. Mijn vrouw en ik waren de eerste reservaties die ze hier mochten noteren. Ook de komende weken gaan we nog vaak komen. We hebben dit echt gemist. We voelen ons alvast veilig genoeg. We houden genoeg afstand van andere zwemmers.”