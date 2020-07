Rusthuis De Plataan kookt met Izegemse bieren Valentijn Dumoulein

09 juli 2020

13u39 0 Izegem In het kader van de Zomer van de Korte Keten werkt de keuken van rusthuis De Plataan de komende dagen met bier van lokale brouwers. Zo kunnen inwoners er onder andere genieten van het bier Qantelaar van brouwerij d’Oude Maalderij.

Het keukenpersoneel van De Plataan maakte niet alleen maaltijden voor de eigen senioren, maar ook voor de mensen van dagverzorgingscentrum Dischveld en voor de maaltijdsdienst aan huis in Izegem en de deelgemeentes. “Het gaat dagelijks om vierhonderd maaltijden”, vertelt Sofie Maes van het keukenteam. “We vonden het wel eens leuk om met bieren van lokale brouwerijen aan de slag te gaan. Zo leren de inwoners deze bieren nog wat beter kennen. “

Piet-Agoras, Qantelaar en Pleidooi

“We gebruikten Qantelaar recent als basis voor varkensstoofvlees en het bier Piet-Agoras van brouwerij ’t Alternatief geeft ons Ardens gebraad extra pit. Binnenkort gaan we ook aan de slag met Pleidooi van de Better Beer Brewers uit Emelgem voor stoofvlees.” Ook brouwerij Vanhonsebrouck bezorgt nog bieren om in de gerechten te verwerken. Aanvullend zorgde zuivelboerderij Ter Vluggebusch voor een lokale dessertpudding. “We willen ook bekijken of het mogelijk is om de lokale bieren in ons cafetaria te schenken, maar eerst moet ons bezoekregime na de coronacrisis weer naar het normaal niveau gebracht worden”, besluiten ze bij De Plataan. Het stadsbestuur laat weten in de toekomst nog meer op de lokale keten te willen inzetten en dat gegeven ook meer te gaan promoten.