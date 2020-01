Ruim 40 jaar na samenvoeging Kachtemse scholen: uitbreiding Sint-Vincentiusschool eindelijk voltooid CDR

19 januari 2020

Al meer dan 40 jaar kampt de Sint-Vincentiusschool met plaatsgebrek. Maar dat is eindelijk verleden tijd. Zondagmiddag werd de laatste fase van een stapsgewijze uitbreiding eindelijk ingewijd door de muzikale priester Matthias Noë die zich liet begeleiden door ‘De gemene delers’. “Sinds de stopzetting van de vroegere Kachtemse gemeenteschool in 1976, waarbij de jongens de overstap maakten naar de school op het Hoge, was er een chronisch plaatstekort in de school die op vandaag 400 leerlingen telt”, blikt directeur Stefaan De Schrijver terug. “Maar via diverse noodmaatregelen en permanente en systematische uitbreiding van de gebouwen, renovaties en nieuwbouw zijn we uiteindelijk beland bij de voltooiing van ons bouwproject fase zeven, de slotfase. Met de ingebruikname van deze laatste realisatie mag de uitbreiding van de school beschouwd worden als voltooid. Het net afgewerkte project omvat een bijkomende multifunctionele ruimte die benut wordt als gymzaal en refter en te compartimenteren is in twee afzonderlijke lokalen, drie kleine lesruimtes voor individuele begeleiding van kinderen of kleine lesgroepen, nieuwe sanitaire ruimtes, een bijkomende speelplaats, extra parking en de aanleg van een tweede kiss-and-ride-zone bij de school. Het is een groot project, een investering ter waarde van 900.000 euro waar we bijzonder fier op zijn.”