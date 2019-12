Ruim 100.000 euro voor duurzame renovatie Vrije Basisschool Heilige Familie CDR

21 december 2019

12u03 1

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 101.497,42 euro in de Vrije Basisschool Heilige Familie. Het geld wordt gebruikt voor de renovatie van de centrale verwarming en het buitenschrijnwerk. Bedoeling is dat door de werken de CO²-uitstoot van de school zal dalen met 27 %. “Deze investering is heel welkom,” reageert Hein Depoorter, voorzitter van N-VA Izegem. “Vlak voor de kerstperiode is dit heel goed nieuws voor alle leerlingen en leerkrachten van de basisschool. De school doet fantastisch werk, maar kan deze stevige financiële impuls zeer goed gebruiken. Dit is mooi nieuws voor de hele gemeente”. In totaal zal minister Weyts de komende vijf jaar een half miljard euro investeren in schoolgebouwen.