Rudy (73) 14 dagen na fietsongeval aan verwondingen overleden: “We fietsten samen heel Vlaanderen af.” LSI/VHS

18 september 2020

11u03

Bron: LSI/VHS 2 Izegem Precies 14 dagen nadat hij in Ieper met zijn fiets een ongeval had, is Rudy Mistiaen (73) uit Izegem woensdag toch aan zijn verwondingen bezweken. “We reden heel Vlaanderen af met onze plooifietsjes. Jammer dat een stom ongeval daar abrupt een einde aan maakt”, aldus echtgenote Gerda Vanhee.

Rudy en Gerda trokken er op woensdag 2 september zoals wel vaker met hun plooifietsen op uit voor een fietsritje. Dit keer ging het richting Ieper. “Een nummertje van het fietsnetwerk dat we nog nooit hadden gefietst”, aldus Gerda. Op het kruispunt van de Noorderring met de Brugseweg in Ieper liep het evenwel fout. Het echtpaar uit Izegem kwam uit de Brugseweg en wilde de Noorderring dwarsen. Ze stonden naast een vrachtwagenchauffeur die hetzelfde wilde doen. Net op het moment dat een andere vrachtwagen passeerde, stak Rudy Mistiaen over en botste tegen de rechterkant van het gevaarte. Gerda zag het ongeval gebeuren maar bleef ongedeerd.

Met levensgevaarlijke verwondingen werd Rudy naar ziekenhuis Jan Yperman in Ieper overgebracht. “Hij liep een zwaar hersenletsel op en verbleef er sindsdien op de afdeling intensieve zorgen”, aldus Gerda. “Wakker werd hij nooit meer. Na enkele dagen was het al duidelijk dat hij het niet meer zou overleven. Woensdag is hij dan gestorven.”

Rudy Mistiaen was beroepshalve tot aan zijn pensioen onder meer bediende bij de personeelsdienst van het OCMW in Izegem, later boekhouder bij revalidatiecentrum Ten Bos. “Een heel rustige man”, zo omschrijft Gerda hem. “Hij genoot van kleine dingen. Onze dochter Iris, zoon Jonas en vooral zijn vijf kleinkinderen waren alles voor hem. Hij lette goed op zijn gezondheid en zorgde er voor dat hij genoeg beweging had. Samen fietsten we heel Vlaanderen af. Een B&B boeken, onze twee plooifietsjes in de koffer en voor enkele dagen samen weg. In september hadden we nog 3 zo’n uitjes gepland…”

Van Rudy wordt op woensdag 23 september in intieme kring afscheid genomen bij uitvaartcentrum Snoeck in Izegem.