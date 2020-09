Ruben Pyck (Mandel United): “Bekerreputatie in ere houden” Philippe Bourez

07 september 2020

14u54 0 Izegem FC Mandel United is de laatste jaren uitgegroeid tot een bekerspecialist en werd in de voorbije twee edities pas uitgeschakeld door Waasland-Beveren en KV Oostende. Ook dit seizoen hebben de jongens van coach Kurt Berton goed de bekercampagne aangesneden.

Zondag stuurde Mandel United het Waalse Binche met 3-1-cijfers terug naar huis. Die overwinning levert komend weekend alvast een mooi bekerduel tegen buur SKV Zwevezele op. Tegen de Waalse karnavalsjongens scoorde Ruben Pyck de derde Izegemse treffer. “De voorbije jaren haalden we de achtste en de zestiende finales van dit bekercircuit en het was telkens leuk voor ons om een eersteklasser te bekampen. Vooral vorig seizoen speelden we voor een volle Skyline Arena tegen de buren van KV Oostende en werden we maar nipt uit het toernooi gebonjourd. Ook dit seizoen willen we onze bekerreputatie in ere houden en het stadium van die zestiende finales bereiken. Maar daarvoor moeten we enkele horden nemen en het Waalse Binche was alvast de eerste te nemen hindernis. We speelden een degelijke partij en met goals van Lorthiois en nieuwkomer Mézine geraakten we aan een dubbele bonus. Toen ik een kwartier voor tijd de 3-0 lukte, was het game over voor de Walen, die finaal nog een eerredder lukten. Opdracht volbracht want komend weekend spelen we onze volgende bekerpartij en dat wordt alvast een bijzonder interessante confrontatie met de komst van de buren van SKV Zwevezele. Een ambitieus team en het wordt zeker geen sinecure om de Zwevezelenaars voor schut te zetten. Negentig minuten lang concentratie zal nodig zijn om naar de volgende ronde door te stoten.”

De kern van Mandel United onderging in het tussenseizoen toch een kleine metamorfose. Sterke jongens als Debouver, Clyncke, Beyens, Bailly en Mulliez verlieten de Skyline Arena. “Inderdaad, enkele sterkhouders zijn we kwijt maar de nieuwkomers mogen er ook best zijn. Zo stonden Niels Mestdagh, Sofiane Oumedjeber, Yohan Brouckaert en Jerome Mezine zondag in onze basiself en zullen we zeker en vast klaar zijn voor die nieuwe uitdaging in eerste nationale. Het zal voor ons een best interessant maar ook lastig seizoen worden. “

De eerste competitiematch van Mandel United staat gepland op zaterdagavond 29 september op het veld van Dessel Sport.