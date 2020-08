Rouwregister en erehaag voor oud-burgemeester Willy Verledens

Izegem

De begrafenisplechtigheid van de Izegemse oud-burgemeester Willy Verledens (84) , die woensdag overleden is, zal op donderdag 27 augustus plaatsvinden. Door de coronamaatregelen vindt die in familiale kring plaats, maar een uur eerder kan iedereen de voormalige burgemeester een laatste groet brengen in de aula van uitvaartcentrum Snoeck.