Rouwconsulente verdiept zich in nieuwste boek in gewoontes rond de dood en grafsymboliek Valentijn Dumoulein

09 april 2020

14u38 0 Izegem Rouwconsulente Mieke Deltomme is als drijvende kracht achter de vzw Rouw en Verlies Vlaanderen dag in dag uit bezig met de dood in al haar facetten. Daaruit vloeit nu het boek ‘Doodgewoontes en Grafsymbolen’ voort, dat zich verdiept in de symboliek achter de dood.

“Het boek neemt de lezer mee langs grafzerken, stervenrituelen en gewoontes rond het doodgaan, van de middeleeuwen tot en met de Verlichting”, legt Mieke uit. “Ik sta ook stil bij hoe er veel verhalen met de Dood als hoofdpersonage ontstonden en hoe die ook zijn weg vond in gedichten en kunstwerken. Ik sta bijvoorbeeld ook stil bij de creatie van een plaats als het ‘vagevuur’ of hoe veel van onze huidige rituelen hun oorsprong kennen bij de oude Germanen.

Ze werden overgenomen en verbasterd door de Kerk en zijn tot op de dag van vandaag nog steeds in gebruik.” In het tweede deel van het boek staat Mieke stil bij de grafsymbolen. “ Ik verduidelijk onder andere wat het kruis op een graf werkelijk betekent en waarom een roos een veel voorkomend funerair teken is. De kiem van het boek is gezaaid bij een bezoek aan de Roslyn Chapel in het Schotse Edinburgh. Die plaats is bezaaid met symboliek en dat zette me er toe aan een boek over het onderwerp te schrijven.”

Het boek telt 291 pagina’s en is te verkrijgen in de boekhandel. Het kost er 29,95 euro. Voor 25 euro is het rechtstreeks te koop via Mieke. Dit doe je door te mailen of te bellen naar info@rouwenverliesVlaanderen.com of 0497/20.21.81.