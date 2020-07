Rouwconsulente Mieke schrijft boek over afscheid bij senioren Valentijn Dumoulein

16 juli 2020

13u46 0 Izegem Met ‘Ouder worden, de zwaarte van afscheid en verlies bij senioren’ heeft rouwconsulente Mieke Deltomme een nieuw boek geschreven. Dit keer focust ze zich op wat afscheid nemen van en het verwerken van verlies bij mensen van de derde leeftijd doet.

“Veel mensen redeneren dat afscheid nemen op hogere leeftijd bij het leven hoort, maar het omhelst zoveel meer dan enkel omgaan met het overlijden van dierbaren”, vertelt Mieke. “Er is ook leren omgaan met de aftakeling van je lichaam en vaak sociaal isolement. En dat terwijl senioren zoveel levenswijsheid in pacht hebben en hun leven vaak nog zoveel meer te bieden heeft dan ze zelf denken. Met dit boek wil ik hen daar attent op maken. Ik geef niet alleen tips en opdrachten om met die situatie om te gaan, maar wil hen vooral laten weten dat de gevoelens die ze daarbij ervaren oké zijn. Erkenning is zeer belangrijk. Alleen zo kan je alles een plaatsje geven.”

Uit de taboesfeer

In het boek laat Mieke ook enkele senioren aan het woord. Een mix van mensen die ze tijdens therapiesessies ontmoette, maar ze ging ook praten met enkele ouderen in woonzorgcentrum De Plataan in Izegem. Zo ontmoette ze de 97-jarige Georgette. “Ze verloor haar vader op 7-jarige leeftijd, maar worstelde een leven lang met dat verlies. Pas nu, na al die jaren kon ze het een plaatsje geven, door er openlijk over te praten. Ik hoop dat dit boek een toegangssleutel is om te praten, en om het ouder worden uit de taboesfeer te halen. Het ouder worden en de emotionele impact worden vaak onderbelicht. En dit vind ik heel jammer want dit doodzwijgen werpt een schaduw op het geluk en de schoonheid dat het ouder worden ook in zich draagt.”

Het boek kost 23,95 euro en is in de boekhandel verkrijgbaar.. Rechtstreeks bestellen is ook mogelijk en kost dan 20 euro. Meer info: www.rouwenverliesVlaanderen.com .