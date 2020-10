Rotaryclub Izegem verdeelt 18.500 euro onder sociale projecten Valentijn Dumoulein

13 oktober 2020

12u25 0 Izegem De kunst- en wijnproeverij Izovino van Rotaryclub Izegem die vorig jaar doorging, heeft uiteindelijk 18.500 euro voor verschillende sociale projecten opgeleverd.

Dit keer wordt het geld verdeeld onder zeven sociale projecten. Zo gebruikt de vzw Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel het geschonken geld als vergoeding voor verbruikskosten van hun wagen voor huisbezoeken en zal Huis Ter Leye het gebruiken om een snoezelruimte in een woning voor kwetsbare gezinnen in te richten. Het Anker investeert dan weer in speeltoestellen voor kinderen met autismestoornissen en de vzw Rista zal een tennisrolstoel aankopen. De vzw TOV, die zich focust op het ontwikkelen van vaardigheden en talenten wil met het budget jongeren met psychische problemen activeren en armoedeorganisatie ’t Kringske gaat smartphones aankopen voor contact met hulpbehoevenden en vrijwilligers. Tot slot gaat er ook een bedrag naar het in standhouden van de MUG-heli in onze provincie.

“‘Dienst aan de Gemeenschap’ is een van de belangrijkste doelstellingen van Rotaryclub Izegem”, zegt Rik Decock, voorzitter van het voorbije Rotaryjaar. “Dit houdt niet enkel financiële hulp in. Zo konden we via ons netwerk in de aanvang van de coronacrisis zo’n 10.000 mondmaskers schenken aan de eerstelijnszorg in de Izegemse regio op het moment dat daar grote schaarste aan was. Aan het dagcentrum ’t Ferm uit Ledegem werd eerder dit jaar een minibusje geschonken dat onontbeerlijk was voor hun werking. De club is ook de initiatiefnemer van de grote sensibilisatieactie ‘1010 Izegem – Orgaandonatie’ in samenwerking met Stad Izegem.”

Intussen is de Izovino-wijnactie voor het nieuwe jaar ‘20-’21 opgestart. Het centrale goede doel zijn de Izegemse jeugdverenigingen die het dit jaar extra moeilijk hebben door het wegvallen van eigen fondsenwervingacties. Wijn bestellen kan via www.izovino.be. wijn kopen.