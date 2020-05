Rotaryclub Izegem schenkt mondmaskers aan Eerstelijnszorg RITS Valentijn Dumoulein

15 mei 2020

12u40 1 Izegem Rotaryclub Izegem heeft een reeks mondmaskers geschonken aan Eerstelijnszone RITS (Regio Izegem Tielt Samen).

Vandaag gaat het om duizend FFP2-mondmaskers. Waar de chirurgische maskers vooral bestemd waren voor thuisverpleegkundigen en paramedici gaat dit type mondmaskers eerder naar tandartsen en dokters. “Gezien zij tijdens een behandeling dicht bij patiënt komen en bepaalde behandelingen bij een coronapatiënt niet kunnen uitgesteld worden, bieden de chirurgische mondmaskers hier te weinig bescherming”, zegt Rik.

Rotary Izegem kreeg de kans om in te stappen in een groepsaankoop van FFP2-mondmaskers. “Door de goede samenwerking en het accuraat handelen van enkele medewerkers van de stadsdiensten van Izegem was alles in enkele uren geregeld”, weet Rik.

Rotary Club Izegem kan deze schenking doen met de opbrengst van een extra actie van Izovino, namelijk de verkoop van zomerwijnen. De opbrengst van de wijnverkoop op www.izovino.be gaat integraal naar de strijd tegen corona in de Izegemse regio.