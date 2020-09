Rotary organiseert extra registratiedag voor orgaandonoren Valentijn Dumoulein

28 september 2020

14u54 4 Izegem De actie van Rotaryclub Izegem om tegen 10 oktober 1.010 nieuwe orgaandonoren uit Izegem te registreren loopt stilaan op zijn einde. Om het initiatief nog wat meer te promoten komt er op zaterdag 3 oktober een extra registratiedag in het Izegemse stadhuis.

Het doel zit in de naam vervat: 1010 nieuwe registraties als orgaandonor in Izegem tegen de magische datum 10.10.2020. De actie is heel zichtbaar in de Izegemse straten, de website wordt massaal bezocht en de reacties op de Facebookpagina zijn hartverwarmend. “Toch is het duidelijk dat om dit doel te halen nog een stevige duw nodig zal zijn”, zegt Rotary-voorzitter Philippe Declercq. “Door corona is registratie in het stadhuis een stuk omslachtiger. Online kan het wel vrij eenvoudig maar vaak komt men er niet toe of duikt er toch een technisch probleempje op. Onze donordagen blijken precies dat zetje te zijn dat de mensen nodig hebben om tot registratie over te gaan. Daarom organiseren we een extra ‘donordag’ op zaterdag 3 oktober in zaal Meilief , van 14 tot 17 uur Er zijn drie registratiedesks zodat dit heel vlot en veilig kan verlopen. Al wat je moet doen is je identiteitskaart meebrengen en de bijhorende pincode. En dan is dit in een paar minuten gebeurd.’

Jeugdverenigingen trekken mee aan de kar

Belangrijke partners in deze actie zijn de Izegemse jeugdverenigingen. Zij sjorden onder andere torens met spandoeken van de actie en gingen de baan op met promokaarten. De donordag van zaterdag richt zich daarom ook extra op de ouders en dichte familie van de leden van de jeugdverenigingen. Rotaryclub Izegem maakt het gezellig door een paar lekkere wijntjes te laten proeven die ook in de selectie zitten van Izovino, de jaarlijkste kunst- en wijnproeverij. De opbrengst van Izovino gaat dit jaar grotendeels naar de Izegemse jeugdverenigingen.

Meer info: www.1010izegem.be