Rotary Club schenkt 20.000 euro aan sociale projecten Valentijn Dumoulein

14 oktober 2019

14u57 0 Izegem Rotary Club Izegem greep zaterdag de opening van zijn jaarlijkse kunst- en wijnproeverij Izovino traditiegetrouw aan om symbolisch een aantal sociale projecten te steunen met de opbrengst van de vorige editie.

Volgende projecten werden op basis van hun dossier geselecteerd en zullen samen met de ronde som van €20.000 naar huis kunnen gaan:

Dit keer steunt de serviceclub De Zonnebloem (school voor buitengewoon onderwijs), de renovatie van de lokalen van de KSA-meisjes, De Stroom (een vzw voor mensen met een beperking), Clean-up Kortrijk (vereniging die de drugsproblematiek aanpakt), Pleegzorg Vlaanderen, Egmont en Hoorn (de opvang van moeilijke leerlingen), Akasha Sarvodaya (steun voor kansarmen in India) en de Rotary Foundation met diverse projecten.

Zij kregen elk een stuk van de 20.000 euro die vorig jaar met de organisatie van Izovino is opgehaald. Rotary Club Izegem kon de voorbije jaar op die manier al 200.000 euro aan het goede doel schenken. In het verleden ging het geld onder andere naar de plaatsing van negen defibrillatoren in Izegem, de ondersteuning van het meerjarenprogramma In Balanz in samenwerking met de Prizma-scholen en vzw ‘t Ferm, een dagcentrum voor mensen met een beperking.