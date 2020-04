Rotary Club Izegem schenkt 2.000 mondmaskers aan gemeente Ledegem Erik De Block

08 april 2020

18u22 0 Izegem Nadat Rotary Club Izegem vorige week al vierduizend mondmaskers bezorgde aan de stad Izegem voor de eerstelijnszorgers schonk de serviceclub nu ook tweeduizend stuks aan de gemeente Ledegem.

“De mondmaskers zullen gaan naar kinesisten, huisartsen, verpleegkundigen en de mogelijkheden voor kinderopvang in de gemeente”, zegt burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). “Ook onze eigen poetsvrouwen zullen er in veilige omstandigheden mee kunnen werken. Deze levering wordt bijzonder gewaardeerd, momenteel is er nog altijd een schaarste aan degelijk beschermmateriaal.”

“Deze schenking is mogelijk door het succes van de voorbije kunst- en wijnproeverij Izovino, die met kunstenaars Tjok en Veerle De Mets uit Sint-Eloois-Winkel een groot succes werden”, legt voorzitter Rik Decock van de Rotary Club Izegem uit. “We willen de vele mensen uit Groot-Ledegem die bijdroegen aan dit succes dan ook bedanken.”