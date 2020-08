Rondleiding voor individuele bezoekers in Eperon d’Or CDR

12 augustus 2020

13u40 1

Individuele bezoekers van Eperon d’Or in Izegem verkennen het museum normaal met een audiogids. Elke derde zondag van de maand zijn er echter ook geleide bezoeken, afwisselend over schoenen en borstels. De rondleidingen beginnen om 15 uur en bezoekers kunnen aansluiten zonder dat ze moeten inschrijven. Ze betalen het gewone tarief. Zondag 16 augustus staat een nieuwe rondleiding gepland rond schoenen. Door de coronavoorschriften zijn er maximum tien personen per rondleiding toegelaten. Mondmaskers zijn verplicht. Meer info op www.eperondor.be, via eperondor@izegem.be of op 051/31.64.46.