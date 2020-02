Romantiek troef in ijskoud water op eerste valentijnsduik van Izegemse IJsberenclub: “De rozen maakten het plaatje af” Sam Vanacker

16 februari 2020

13u29 0 Izegem De eerste valentijnsduik van de Izegemse IJsberenclub werd een succes. 63 durvers, zowel rasechte ijsberen als eerstelingen, namen een frisse duik in het koude water van het buitenzwembad. Voor de koppeltjes had de club ook nog wat speciaals in petto.

De IJsberenclub bewees zaterdag dat het niet warm hoeft te zijn voor een stukje onvervalste romantiek. Iedereen die zich had ingeschreven voor de valentijnsduik kreeg een rode roos. Geliefden stelden zich aan de overkant van het zwembad op en vooral de meer doorwinterde ijsberen zwommen met de roos tussen de tanden naar hun partners, waarvoor ze uiteraard beloond werden met een kus. De temperatuur van het water was amper acht graden, maar dat deerde de verliefde ijsberen niet. Integendeel.

Opwarmen

“De opkomst heeft onze verwachtingen overtroffen”, zegt bestuurslid Myriam Vermaut. “Er zijn achttien leden van onze club aanwezig, terwijl ook bokskampioen Meriton Karaxha erbij is. Dat we daar nog eens 44 mensen bij mochten verwelkomen, is fantastisch. Voor echte ijsberen is het water vandaag wat te warm, maar het is niet omdat er geen ijs is dat het water niet koud is. En onvoorbereid in koud water springen, is niet zonder risico, dus zijn we net voor de duik allemaal samen een uurtje intensief gaan opwarmen met loop- en fitnessoefeningen in de buurt. Daarna ging iedereen het water in en nadien kon iedereen zich opwarmen met een kom soep. De sfeer zat goed en dit is zeker voor herhaling vatbaar.”

Je krijgt een goede work-out en de lesgevers bereiden je goed voor op de duik. Ik ben drie keer in het water geweest en de rozen maakten het plaatje helemaal af. Een Valentijnsdag om nooit te vergeten Lies Verledens

Work-out

Voor Matthew Illegems (26) en zijn vriendin Lies Verledens (24) werd het alvast een onvergetelijke Valentijnsdag. “Mijn tante is een echte ijsbeer. Tien jaar geleden heb ik het al eens geprobeerd en na wat aandringen van mijn tante ben ik nu weer voor de bijl gegaan. Samen met mijn vriendin. Voor haar was het de eerste keer”, legt Matthew uit. “Het was heel intens”, vult Lies aan. “We zijn ongeveer een jaar samen en hadden nog geen plannen voor Valentijn. Toen Matthew met dit idee kwam, besloten we het er op te wagen. Ik heb er geen seconde spijt van gehad. Ik kan het zelfs iedereen aanraden. Je krijgt een goede work-out en de lesgevers bereiden je goed voor op de duik. Zo moet je er op letten om goed uit te ademen voor je het water in gaat. Ik vond het erg leuk. Ik ben drie keer in het water geweest en de rozen maakten het helemaal af. Een Valentijn om nooit te vergeten.”