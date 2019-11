Roetschorsziekte besmet ook bomen in Izegem en Meulebeke Valentijn Dumoulein

08 november 2019

16u31 4 Izegem Nadat in de regio Kortrijk eerder al esdoorns met de roetschorsziekte besmet raakten, duiken er nu ook gevallen van op in Meulebeke en Izegem. Het gaat om een schimmel die bomen zwarte plekken geeft.

De ziekte komt overgewaaid uit de Verenigde Staten en is sinds mei ook in West-Vlaanderen aanwezig. Eens de ziekte is vastgesteld, rest alleen nog het kappen van de boom. Als er sporen in de lucht komen, kan dat bij inademing tot een ontsteking van het longweefsel leiden. De bomen zijn ondertussen in plastic gewikkeld en worden later door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij opgehaald om te laten verbranden op een veilige locatie.

In Izegem gaat het om één exemplaar in een privétuin in de buurt van provinciedomein Wallemote-Wolvenhof. “Na deze vaststelling hebben we alle esdoorns onderzocht”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Tot nog toe zijn er geen indicaties op andere besmettingen. Onze diensten blijven dit opvolgen.”

Eventuele meldingen kunnen via meldingen.izegem.be of met een telefoontje of mailtje naar het stadhuis.

In Meulebeke is ook een esdoorn met roetschorsziekte opgedoken in een privétuin, op de grens met Ingelmunster. “Daar hebben we de boom in plastic folie gewikkeld, zodat de sporen niet los kunnen vliegen en andere bomen kunnen besmetten”, zegt boomverzorger Jürgen Vaneenooghe.