Rock-a-Hoppy in d’Oude Maalderij VDI

28 juni 2019

10u55

Op zondag 30 juni palmt een nieuwe editie van Rock-a-Hoppy d’Oude Maalderij in de Ardooisestraat 130 in. Verwacht je opnieuw aan een namiddag met pin)up clothing, nailbar, make-up en een barbier, maar ook foodtrucks, een Tiki-cocktailbar en een ritje van de Zombie Cats Bicycle Club, die met ‘gepimpte’ fietsen rijden. Om 13 uur is er muziek van The Wildcats, om 15 uur van The Memphis Truckdrivers en om 17 uur treden de Backseat Bobbers op. Meer info op de Facebookpagina The Mash.