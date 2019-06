Rik van Cauwelaert analyseert de verkiezingsuitslagen VDI

03 juni 2019

15u54

Bron: VDI 7 Izegem Marnixring De Pekker nodigt op donderdag 13 juni politiek analist Rik Van Cauwelaert uit naar zaal Ter Maerel om er de verkiezingsuitslagen onder de loep te nemen.

De federale regeringsvorming heet nu al een nachtmerrie te worden. Ook aan Vlaamse zijde lijkt de opdracht niet eenvoudig, want de voormalige coalitiepartners zijn verzwakt uit de verkiezingen gekomen. Wat is het antwoord van de politieke partijen op het signaal van de Vlaming, die een ruk naar rechts maakte? En van de Waalse evenknie die de andere kant uitkeek? Analist Rik Van Cauwelaert probeert het te ontwarren. Hoe verklaart hij de keuze van de kiezers? Welke coalities acht hij mogelijk? Blijft België bestaan zoals het vandaag is of breekt het confederalisme aan? En wat betekent dit dan concreet?

De leden van de Izegemse Marnixring De Pekker verwelkomen alle geïnteresseerden vanaf 19.30 uur in Zaal Ter Maerel in de Abelestraat. Na de analyse van Van Cauwelaert bieden zij een receptie aan. Kaarten kosten dertig euro (receptie met hapjes inbegrepen) en bestel je op www.tinyurl.com/MRDePekker.

