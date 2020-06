Rijverbod en fikse boete voor twintiger die nummerplaten verwijderde na ongeval aan wegenwerken op E403 LSI

12 juni 2020

16u04

Bron: LSI 0 Izegem Een twintiger uit Roeselare is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een rijverbod van 21 dagen en een boete van 1.100 euro voor een ongeval met vluchtmisdrijf op de E403 in Izegem.

Tijdens wegenwerken tussen Izegem en Rumbeke knalde Simon C. uit Roeselare op enkele verkeersborden en de tijdelijke middenberm. In een paniekreactie haalde hij zijn nummerplaten van de wagen en wandelde weg. De brokstukken bleven op het wegdek achter. Hij keerde even later wel terug, maar ondertussen was de politie al ter plaatse. Uit een ademtest bleek dat hij iets te veel gedronken had.