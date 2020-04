Ribbetjes en bier halen via de drive-in? Bij Food, Fire and Fun ft. The Mash kan het Valentijn Dumoulein

12 april 2020

16u14 0 Izegem In coronatijden ontstaan er heel wat leuke takeaway-formules en ook in Emelgem laten ze zich op dat vlak van hun beste kant zien. Restaurant The Mash en BBQ-specialist Food, Fire and Fun werken er samen om elk weekend slow bbq-gerechten te voorzien. Bij het ophalen is er zelfs een drive-in en hoef je in principe je wagen niet uit.

“We vonden het een goed idee om in deze periode de krachten te bundelen”, vertellen Jef Pirens van The Mash en Jonas Demedts van Food, Fire & Fun. “Elk weekend komt de ‘smoker’-barbecue op het terrein van The Mash in de Ardooisestraat 130 in Emelgem te staan. Bestellen kan 24 uur op voorhand voor de lekkerste low & Slow BBQ-vleesjes, patatjes, groentjes en bieren van onze brouwerij.” De afhaalmomenten zijn op vrijdag en zaterdag van 18 tot 21 uur en op zondag van 11.30 tot 13.30 en 18 tot 21 uur. “Wie dat wenst hoeft bij het ophalen zelfs zijn wagen niet te verlaten. Betalen kan met de kaart en we geven de bestelling via de ruit mee”, aldus Jef. Een ideale formule voor in deze tijden. Alles wordt hier ter plaatse vers bereid. De ribbetjes gaan zes uur op de barbecue en desgewenst kan je bestellen met dessert of aangepaste bieren.” Op Paasmaandag is Food, Fire & Fun featuring The Mash uitzonderlijk ook open.

Meer info via de gelijknamige Facebookpagina.