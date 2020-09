Rhodesgoed decor voor fiets- en wandeltweedaagse Valentijn Dumoulein

24 september 2020

10u27 1 Izegem Het Rhodesgoed in Kachtem is nu zaterdag en zondag 26 en 27 september het decor voor een fiets- en wandeltweedaagse.

“Er is keuze uit 5 fietstochten: 2 gezinsfietstochten van 13 of 26 kilometer en 3 cyclosportieve tochten van 45, 85 of 120 kilometer”, zegt Dieter Devolder van de wielerclub. “Alle tochten verlopen van start tot finish over landelijke en rustige wegen. Je kan een beschrijving op onze website www.ewvc.be vinden. Iedere deelnemer ontvangt bij de start een bevoorradingspakket maar de 2 langste tochten worden onderweg ook nogmaals bevoorraad. Wie liever wandelt heeft de keuze uit 6 afstanden: 4, 8, 12, 17, 25 of 35 kilometer. Naast een bevoorradingspakket voorzien wij voor iedere deelnemer ook een gratis koffie bij de start en een goodiebag met onder andere een gratis blikje Filou en een Sportline kortingsbon ter waarde van 20 euro.”

Deelnemen kost 7€ of 5€ voor leden van de VWB, Leiedal, Wandelsport Vlaanderen, Pasar of kinderen. Meer info: www.ewvc.be of info@ewvc.be Vooraf inschrijven is aangeraden, maar kan ook ter plaatse. Een mondmasker dragen bij aankomst is verplicht.