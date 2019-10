Reveil: Wayne Mathews speelt concert op Emelgemse begraafplaats Valentijn Dumoulein

28 oktober 2019

15u16 1 Izegem Op vrijdag 1 november is er een nieuwe editie van Reveil op ruim honderd begraafplaatsen. Tientallen artiesten geven een ingetogen concert of woordkunstenaars brengen er een passend gedicht. Op de begraafplaats van Emelgem kan je om 17 uur singer-songwriter Wayne Mathews aan het werk zien.

Wayne is van Ingelmunster afkomstig en maakte recent nog furore in Belgium’s Got Talent, waar hij naar de live-shows doorstootte. Wayne brengt er een eerbetoon aan de gestorvenen. Wie langskomt brengt best een lichtje mee.