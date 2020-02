Restorecensie Villared: traditionele keuken met een hedendaagse saus

Izegem

Villared is al vijftien jaar een vaste waarde in Izegem. Chef Dave Debal en Katja Berus bouwden de computerwinkel die er vroeger gevestigd was om tot een restaurant en zorgden enkele jaren geleden nog voor een gesmaakte opfrissing van het interieur. De zaak krijgt al enkele jaren lof in de culinaire gidsen, maar om helemaal zeker te zijn trokken we zelf op ontdekking. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.