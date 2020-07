Restaurantrecensie. Brasserie De Gilde: Vlaamse klassiekers, maar met een originele twist

Izegem

Ons eerste restaurantuitje na de lockdown brengt ons naar brasserie De Gilde in Izegem, dat sinds begin maart onderdak vindt in een statig pand in de Kruisstraat. De zaak was amper twee weken open toen het coronavirus toesloeg, maar kon begin juni pas echt uit de startblokken schieten. Van een valse start op culinair vlak is alvast geen sprake. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.